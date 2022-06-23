'Arazi' nedeniyle tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla vurdu

Saat 15.00 sıralarında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Karasait Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Yaşar A. iddiaya göre, kayınpederi Şakir K.'nın Afşar köyündeki arazisini satın almak istedi.

Kayınpederi Şakir K.'nın tarlayı başkasına sattığını öğrenen Yaşar A., cadde üzerinde karşılaştığı kayınpederi ve kayınbiraderi Muharrem K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar A., üzerinde bulunan tabancayla Şakir K. ve Muharrem K.'ya ateş etti.

Tabancayla vurarak yaraladı

Kurşunların isabet ettiği Şakir K. ve oğlu Muharrem K. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı baba- oğul, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alındı

Yaşar A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.











