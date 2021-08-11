Arnavutköy'de İranlı çift, Afganlar tarafından gasbedildi

İstanbul Arnavutköy'de İran uyruklu Payam K. ile eşi Zahra K., yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek için internet üzerinden Afgan uyruklu şahıslarla para karşılığında anlaştı.

Çift ile Afgan şahıslar, Aksaray’da bir araya geldi. Afgan şahıslar, İranlı çifti 8 Ağustos günün bir otelde kalacaklarını söyleyerek Arnavutköy’de bir apartmanın ikinci katındaki daireye getirdi.

Burada İranlı çiftin elleri ve ayakları bağlandı.

14 BİN EURO FİDYE İSTEDİLER

Yaklaşık 3 bin lira ve cep telefonları gasbeden Afgan şahıslar, çiftin elleri ve ayaklarını bağladı.

Videolarını İran’da yaşayan akrabalarına göndererek 14 bin euro fidye istedi. İranlı çift, 12 saat boyunca apartman dairesinde rehin tutuldu.

MARKETİN TENTESİNİN ÜZERİNE ATLADILAR

Sabaha karşı ellerini ve ayaklarını çözmeyi başaran İranlı çift, odanın penceresini açarak apartman girişindeki marketin tentesinin üzerine atladı.

Önce tenteye ardından da yere düşen İranlı çiftin yardım çığlığına çevredeki vatandaşlar koştu.

AFGAN ŞAHISLAR EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çiftin rehin tutulduklarını anlayan mahalle sakinleri durumu hemen polise haber verdi.

İranlı çiftin pencereden atladığını fark eden Afgan şahıslar evden kaçmaya çalıştı.

3 AFGAN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Şahıslardan 1'i, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak eve kapatıldı.

Kaçan 6 kişiden 3'ü ise mahalle aralarında polis kovalamacası sonucu yakalandı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Afgan uyruklu 4 gaspçı gözaltına alınırken, İranlı çift ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen 4 Afgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İranlı çift, resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Kaçan 3 Afgan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

“2 AFGAN BİR ARAYA GELİNCE ÇETE OLUYORMUŞ ZATEN”

Çiftin tentesine düştüğü marketin sahibi Fahrettin Kızılağıl, olaya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Sabah 5 buçuk sıralarında oldu olay. Arkadaşlarım haber verince ben de hemen geldim buraya.

Üst katımızda otura Afganlar 2 İranlıyı gasbetmişler. El ve ayakları bağlı olan karı koca bir yolunu bulup atlamışlar. Dükkanımın üzerindeki brandaya atlayarak kurtulmuşlar.

Geldiğimizde burası kalabalıktı. Kaçan Afganlar oldu. Mahalledeki arkadaşlar peşlerinde koşmuş ama izlerini kaybetmişler.

Kaçmaya çalışanlardan birini de tutarak evden içeri attık ve polisin gelmesini bekledik. Bazen haberlerde izliyoruz ama biz burada yaşayınca çok şaşırdık. 2 Afgan bir araya gelince çete oluyormuş zaten.”

“BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMEZDİK ONLARDAN”

Afgan gaspçıların uzun zamandır mahallelerinde yaşadıklarını söyleyen ekmek fırını işletmecisi Abdülbaki Aras, “Gelip gider bizden de alışveriş yapardılar.

Böyle bir şey beklemezdik onlardan. Bundan sonra daha dikkatli ve tedbirli olacağız. Kime nasıl güveneceğimizi şaşırdık. Bize de borçları var zaten. Sesleniyorum, gelip borçlarını ödesinler." diye konuştu.