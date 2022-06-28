Asgari ücrette gözler temmuz ayına çevrildi!

Bu zam döneminde asgari ücret dahil vatandaşların tamamının gelirini yükselecek adımlar bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirleyecek

Peki vatandaşlar asgari ücret hakkında ne düşünüyor ne kadarlık bir artış bekliyor. Ekibimiz sizin için araştırdı.