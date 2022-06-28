Asgari ücrette gözler temmuz ayına çevrildi!
Milyonların alım gücünü artıracak, asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım başladı.
TÜRKİYE 28.06.2022, 14:23
Bu zam döneminde asgari ücret dahil vatandaşların tamamının gelirini yükselecek adımlar bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirleyecek
Peki vatandaşlar asgari ücret hakkında ne düşünüyor ne kadarlık bir artış bekliyor. Ekibimiz sizin için araştırdı.
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