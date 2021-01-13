Aşı randevuları sağlıkçılar için başladı!
Koronavirüs aşı randevuları ilk etapta sağlık çalışanları için MHRS üzerinden verilmeye başlandı.
TÜRKİYE 13.01.2021, 09:14 13.01.2021, 09:28
Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.
Koronavirüs aşı randevuları sağlık çalışanları için MHRS üzerinden verilmeye başlandı.
Daha sonra ilk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezleri, tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.
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