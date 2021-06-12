Aşılamada verilen emeği İtalyanlar görüntüledi! Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalyan RAI Televizyonu'nun Mardin'deki çekimlerinde aşı timlerinin köylerde nasıl başarılı bir şekilde insanları ikna ettiğini gösteren videoyu paylaştı.

"ÖNYARGININ NASIL DEĞİŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İtalyan RAI Televizyonu'ndan TG3 ekibinin Mardin'de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise Teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar" dedi.