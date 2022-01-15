Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşısız kişilerden seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullarda istenen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri ve toplum sağlığına etkisiyle iligli olarak yazı gönderdi.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı.
Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce uygulanan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.
Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılanlara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik görevlisi vb.), tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara PCR testi ile tarama yapılması uygulaması kaldırıldı.
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