Asiye Atalay’ı öldüren Ümit Karakoyun tutuklandı
İstanbul Esenler’de Asiye Atalay’ı silahla ateş ederek öldüren Ümit Karakoyun, kasten öldürme suçundan tutuklandı.
TÜRKİYE 06.05.2022, 19:10
İstanbul'un Esenler ilçesinde Asiye Atalay'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ümit Karakoyun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne gönderilen Karakoyun, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Şüpheli Ümit Karakoyun, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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