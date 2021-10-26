Askeri lise sınav sorularının önceden verildiğini itiraf ettiler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı veri paylaşımı sonucunda, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı tespit edilen, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibat kurduğu saptanan ve daha önce gözaltına alınan itirafçıların ifadesi doğrultusunda 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında, 1'i Albay, 1'i Binbaşı, 1'i Yüzbaşı, 3'ü Üsteğmen, 1'i Teğmen, 30 Astsubay, 11 Uzman Çavuş rütbesinde; 3'ü Deniz Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik, 15'i Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri ve 16'sı da Jandarma Genel Komutanlığına mensup 33'ü muvazzaf 48 asker şahıs, 110 darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 158 şüpheli hakkında İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 158 şüpheliden 142'si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu, 1 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı ise hakkındaki mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 5 şüphelinin de delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 89 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 82'si sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İtirafçılar sınav sorularının önceden verildiğini söyledi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve faydalı itirafçı olan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Faydalı itirafçı olan şüphelilerden B.Ö., askeri lise sınavından bir gün önce çıkacak olan soruların kendilerine el yazısı ile verildiğini söylerken, örgütle bağını kesmek istedikten sonra okuldaki başarı puanının düşürüldüğünü ve yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında idari işlem uygulanıp en yüksek ceza verildiğini söyledi. B.Ö.'nün ifadesinde, "Bir gün önce verilen kağıtta yazılan soruları 6- 7 kere tekrar ettikten sonra sınava girip örgüt evinde kalan diğer arkadaşlarla birlikte başarılı olduk. Mülakatlar için özel hazırlandık. Örgüt üyeleri, örnek mülakat provaları yaptılar. Okula başladıktan sonra örgüt ile bağını kesmek istediğimde, 'Şefkat tokadı' olarak dile getirdikleri söylemi uygulamaya başladılar. Okuldaki başarı puanım düşürüldü. Örgütle bağımı koparmak istediğimi belirttikten hemen sonra 6 ay önce attığı tweet yüzünden hakkımda idari işlem uygulandı ve en yüksek sınırdan ceza verildi" dediği öğrenildi.

"Dershanenin müdür yardımcısı örgüt evine götürdü"

Gözaltına alındıktan sonra faydalı itirafçılık yapan ve askeri okuldan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu öğrenilen E.C.K. ise, gittiği dershanenin müdür yardımcısı tarafından örgüt evine gittiğini söyledi. E.C.K. 'nin ifadesinde, "Gediz Anafen Dershanesi'nde 7'nci sınıfın ortalarında dershanenin müdür yardımcısı, asker olmak istediğimi öğrendikten 2 ay sonra benim ile birlikte 5 arkadaşımız örgüt evine götürdü. Örgüt evinde askeri lise sınavı öncesinde deneme soruları çözdük. Sınavda da bu soruların benzerleri çıktı. Ben de arkadaşlarım da sınavı dereceyle kazandı" diye konuştuğu öğrenildi.

"Denemelerin birebir aynısı olduğunu fark ettim"

İtirafçılardan H.B.B. ise, kendilerine örgüt evinde çözdürülen soruların aynısının askeri lise sınavında birebir aynılarının çıktığını itiraf etti. H.B.B.'nin ""Sınavdan 1 ay önce örgüt evinde diğer 2 arkadaşımla birlikte kalırken test kitapçığı ve yaprak test şeklinde bulunan deneme sınavları çözdürüyorlardı. 1 ay bu şekilde devam etti. Sınava girdiğimde 15-20 sorunun, bize çözdürülen denemelerin birebir aynısı olduğunu fark ettim. Sınavdan sonra bunu neden yaptıklarını sorduğumda, kazanmam için soruların bir kısmını bu şekilde verildiğini söylediler" diyerek itiraflarda bulundu.