Avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Olay yerine ekipler sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldü, 3 kişi de yaralandı. İstanbul Kartal'da avukatlık bürosuna gelen bir şahıs silahını çıkararak kurşun yağdırdı.
TÜRKİYE 06.04.2021, 16:17
Kartal Cevizli Mahallesi'ndeki Anadolu Adliyesi'nin yakınlarında bulunan bir avukatlık bürosunda yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs anlaşmaya varmak için büroya geldi. Bir süre sonra silahını çıkararak kurşun yağdırmaya başlayan şahıs, saldırı sonrası olay yerinden kaçtı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. dliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kaçan saldırgan her yerde aranıyor.
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