Ayasofya'da 2022'nin ilk sabah namazı yoğunluğu
Ayasofya Camii’nde yeni yılın ilk sabah namazına vatandaşlar akın etti.
TÜRKİYE 01.01.2022, 09:53
Türkiye'de yeni yıl, eğlence mekanlarında olduğu kadar ibadethanelerde de karşılandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Twitter’da “Alice camide, milletçe duadayız” diye duyuru yapması üzerine sabah saatlerinde vatandaşlar ailece camilere akın etti.
AYASOFYA'DA YILIN İLK NAMAZI
İstanbul’da birçok cami doldu taştı.
Yeni yılın ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Cami’nde vatandaşlarla birlikte kıldı.
AVLU VE KAPIDA UZUN KUYRUKLAR
Ayasofya Cami’ne vatandaşlar akın etti. Cami avlusu ve kapısında uzun kuyruklar oluştu.
Ayasofya Camii içine sığmayan cemaat dışarda namazlarını eda etti.
Namazın ardından dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi
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Namaz Vakti 01 Ocak 2022
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|24
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|21
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|19
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|19
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|P
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|20
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|31
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|17
|30
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|25
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|18
|25
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|18
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|19
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|17
|19
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|18
|16
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|17
|13
|18. Burnley
|16
|11
|19. Newcastle
|19
|11
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|19
|10
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|19
|46
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|18
|38
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|33
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|30
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|29
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|20
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|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
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|15
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|18
|15
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|18
|14
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|18
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