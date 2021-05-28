Ayı şehre indi, mahalleli sokağa döküldü!
Bursa'da bir ayının şehre indiği iddiası mahalleliyi harekete geçirdi. Sokağa dökülen mahalleli ve olay yerine gelen polis ekipleri ayıyı aradı ama ayının izine rastlanılmadı.
TÜRKİYE 28.05.2021, 09:58
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Fidyekızık Mahallesinde yaşayan mahalle sakinleri ayı gördüklerini iddia eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Uludağ'ın yamaçlarından yerleşim alanına indiği iddia edilen ayıyı bulmak isteyen mahalleli sokağa döküldü.
AYININ İZİNE RASTLANILMADI
Meraklı mahalleli, yaşlısı genci demeden ayıyı görmek için aramalara katılırken polis ekipleri anons yaparak herkesin evine girmesini söyledi. Arama kurtarma ekibi ve polislerin de yer aldığı ayı bulma uğraşları gecenin geç saatlerine kadar sürerken, ayının izine rastlanılamadı.
Sokakta görüldüğü iddia edilen ayıların havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim alanına indikleri tahmin ediliyor.
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