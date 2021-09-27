Aziz Sancar, Türk Konseyi dışişleri bakanlarının onur konuğu oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın akşam yemeğinde onur konuğu olduğunu açıkladı.
TÜRKİYE 27.09.2021, 09:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantımızın akşam yemeğinde onur konuğumuz, en büyük hayali Türk Dünyası'nın birliğini görmek olan Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar'dı. Aziz Sancar'ın yaptığı 'Bilgi ve Türk Dünyası’nın Milli Uyanışı' konulu sunumu ilgiyle dinledik."
#TürkKonseyi Dışişleri Bakanları toplantımızın akşam yemeğinde onur konuğumuz, en büyük hayali Türk Dünyası’nın birliğini görmek olan Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar’dı.@AzizGwenSancar’ın yaptığı “Bilgi ve Türk Dünyası’nın Milli Uyanışı” konulu sunumu ilgiyle dinledik. pic.twitter.com/xIuvb7arhV— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 26, 2021
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