Baba dehşeti!

27 Temmuz'da Şişli Kurtuluş'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, apartmanın bodrum katından bebeğin ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağı indi. Apartman boşluğundaki pencereden bakan Akman babasıyla yaşayan 2 yaşındaki Seyfcan isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Aşağı inen Zilan Akman, vücudunda morluklar ve yaralar gördü. Durumu polise bildiren Akman, bebekle hastaneye gitti. Seyfcan bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba Delil İbrahim ise gözaltına alındı. İbrahim ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 2 yaşındaki bebek koruma altına alındı.

BABA TUTUKLANDI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba Delil İbrahim ile Fas uyruklu Asmaa Serhane yeniden gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne 30 Temmuz'da çıkarılan şüphelilerden Delil İbrahim tutuklanırken, Asmaa Serhane adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

BACAKLARDA SİGARA BASMA YARALARI, SOL TIRNAKTA ÇEKİLME

Soruşturmayı tamamlayan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca düzenlenen iddianamede, Seyfcan bebek için Adli Tıp Kurumunca rapor aldırıldığı, raporda sigara basma suretiyle meydana gelen yaraların özellikle bacaklarda görüldüğü, sırtta, boyun ve yüzdeki yaraların künt travmaya bağlı olduğu, sağ kulak arkasındaki yaraların ise kesici aletle gerçekleştiğinin tıbben ayrımının yapılamadığı, sol tırnaktaki yaralanmanın muhtemel tırnak çekilmesine bağlı olabileceği belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, "YARALAR HASTALIKTAN" DEDİ

Savunması alınan baba Delil İbrahim, bebeğin annesinin evden ayrıldığını belirterek çocukta tespit edilen yaraların hastalıktan olduğunu söyledi ve suçlamaları kabul etmedi. Diğer şüphelinin de suçlamaları reddettiği ifade edilen iddianamede, şüphelilerin Seyfcan'a sigara basma suretiyle, dövme ve çeşitli şekillerde yaraladıkları iddiasıyla "eziyet" ve "yaralama" suçlarından 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi. İddianame kabul edilirse şüpheliler İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar.