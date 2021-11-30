banner86

banner85

Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı

Babasını öldüren amcasının yargılandığı davanın duruşmasında ifade veren genç, “Amcam karıncayı dahi incitecek biri değildir. Babam ise şiddete eğilimliydi. Amcamdan şikayetçi değilim” dedi.

TÜRKİYE 30.11.2021, 17:28
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı

23 Ağustos'ta Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan ve eşinden 4 yıl önce boşanan Cengiz Balık (49), aynı evde yaşadığı kardeşlerini, “Niye tartışıyorsunuz. Sesiniz çok çıkıyor. Herkes sizi dinliyor. Evin huzurunu neden kaçırıyorsunuz?” diyerek uyardı.

Kardeşlerden Yılmaz Balık (31), “İstemiyorsan buradan gidebilirsin” deyince, önce tartışma, sonra kavga çıktı.

Kavgada Yılmaz Balık, ağabeyini göğsünden bıçakladı.

AĞABEY ÖLDÜ, KARDEŞ TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Cengiz Balık kurtarılamadı. Yılmaz Balık ise tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yılmaz Balık hakkında 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

“BANA ŞİDDET UYGULADI”

Sanık Yılmaz Balık'ın yargılanmasına, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

İkinci duruşmaya SEGBİS'teki yoğunluk nedeniyle sanık katılamazken, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Şikayetçi sıfatıyla ifade veren Cengiz Balık'ın oğlu M.B., anne ve babasının 5 yıl önce boşandığını belirterek, “Yine 5 yıldır babam ve babamın ailesi ile görüşmüyorum. Amcam Yılmaz Balık karıncayı dahi incitecek biri değildir. Babam Cengiz Balık ise şiddet eğilimlisi biriydi. Boşanmadan önce annem ve bana birçok kez şiddet uygulamıştır. Ancak kendisini şikayet etmedik. Olayın nasıl meydana geldiğini görmedim. Amcam Yılmaz Balık'tan şikayetçi değilim. Davaya katılma talebim yoktur.” dedi.

“BIÇAKLAMA ANINI HATIRLAMIYORUM”

Tanık D.B. ise sanığın kardeşi olduğunu ifade ederek, “Evde birlikte yemek yiyorduk. Cengiz ağabeyim odadan çıktı ve Yılmaz'a bağırmaya başladı. Ona saldırdı. Yılmaz'a kafa vurdu. Yılmaz'ın yüzü kan içinde kaldı. Yılmaz tepsinin üzerindeki bıçağı aldı. Sonrasında Cengiz yaralandı. Bıçaklama anını hatırlamıyorum.” diye konuştu.

“BEN DE ÇOK DAYAĞINI YEDİM”

Tanık G.Y. de sanığın kardeşi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Ben olayı görmedim. Cengiz ağabeyimden hepimiz korkardık. Yılmaz'ın da Cengiz'e yönelik saygısızlığını görmedim. Yılmaz sadece lise döneminde uyuşturucu kullanırdı. Sonrasında bıraktı. Yılmaz kasten Cengiz Balık'ı öldürmüş kişi değildir. Cengiz'in, 70 yaşındaki annem ve kardeşlerime şiddet uyguladığını biliyorum. Ben de çok dayağını yedim. Karısını ve oğlunu darbederdi.”

TUTUKLULUK DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına kararı vererek, duruşmayı erteledi.

#amca #Antalya #Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 30 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7