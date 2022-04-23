Babasını ve babaannesini darbettiği görüntüleri paylaştı, tutuklandı

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin birlikte yaşadığı babası ile babaannesini dövdüğü, darp görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Y.G. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Narlıdere'deki adresinde gözaltına aldı.

Babanın ve babaannenin sağlık durumu iyi

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, darbedilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.