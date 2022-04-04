Bağcılar’da doğalgaz borusunda patlama
Bağcılar’da iş yeri önünde bilinmeyen bir nedenle alev alan çöpler doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu.
TÜRKİYE 04.04.2022, 01:33
İstanbul Bağcılar'da saat 18.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi’nde doğalgaz patlaması yaşandı.
Tadilat yapılan işyerinin önündeki çöpler bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.
Yangın kısa sürede doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğalgaz hattının kapatılmasından sonra yangın söndürüldü.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Patlamada can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Patlama anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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