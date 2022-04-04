Bağcılar’da doğalgaz borusunda patlama

İstanbul Bağcılar'da saat 18.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi’nde doğalgaz patlaması yaşandı.

Tadilat yapılan işyerinin önündeki çöpler bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Yangın kısa sürede doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğalgaz hattının kapatılmasından sonra yangın söndürüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Patlamada can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Patlama anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.