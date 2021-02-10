Bakan açıkladı: İşte uzaya gönderilecek kişinin özellikleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu. Uzaya gönderilecek kişinin özelliklerinden bahseden Bakan Varank, "Bir turistik seyahat olmayacak. Ülkeler vatandaşımı uzaya gönderdim diyebilir. Biz böyle bir anlayışla yaklaşmıyoruz. Bu bilimsel bir çalışma olacak. Böyle bir durumun fiziki zorluklarını kaldıracak insanımızı seçerek uzaya göndereceğiz" dedi.

TÜRKİYE 10.02.2021, 11:15
Bakan açıkladı: İşte uzaya gönderilecek kişinin özellikleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulundu. Uzay alanındaki hedefleri anlatan Bakan Varank, "Türkiye Uzay Ajansı iddialı ama uzay alanında kabiliyetler kazandıracak, mevcut durumun üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi noktasında önemli bir noktaya getirecek program hazırladı" dedi. Uzaya gönderilecek kişinin özelliklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Varank, "Bir turistik seyahat olmayacak. Ülkeler vatandaşımı uzaya gönderdim diyebilir. Biz böyle bir anlayışla yaklaşmıyoruz. Bu bilimsel bir çalışma olacak. Böyle bir durumun fiziki zorluklarını kaldıracak insanımızı seçerek uzaya göndereceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da hatırlatan Bakan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız şunun vurgusunu yapmak istedi. Onun istediği bir kadın astronot gitmesidir.  Sonucunda en uygun vatandaşımızı uzaya göndereceğiz. Bilimsel vizyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız. Şartlar uyuyorsa Cumhurbaşkanımızın pozitif ayrımcılığı kadınlar önde" şeklinde konuştu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

10 YILLIK BİR YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Türkiye bir uzay ülkesi derken abartılı konuşmuyoruz. Uzay alanında yetişmiş insanları olan bir ülke ama bu kabiliyetlerin üst seviyeye taşınması için daha koordine edilmesi gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2018'de Uzay Ajansı'nın kurulması istedi. Biz bu sürede çalışmalara devam ettik. Türkiye Uzay Ajansı iddialı ama uzay alanında kabiliyetler kazandıracak, mevcut durumun üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi noktasında önemli bir noktaya getirecek program hazırladı. Hangi alanlara yöneleceğiz bunlarla ilgili önemli hedefler var. 10 yıllık yol haritası denebilir. 

TÜRKİYE'Yİ ÇOK DAHA KATMA DEĞERLİ BİR ÜLKE HALİNE GETİRECEĞİZ

Şu anda tüm dünya Türkiye'nin İHA noktasında geldiği seviyeyi konuşuyor. TOGG'da da doğru zamanda doğru yatırım yaptık. Bu yarışın getirisini götürüsünü hesaplamak önemli.  Bir takım ülkeler parasını ödeyip aracı yaptırdık deyip reklam yapıyor. O ülkede oluşturulan ekonomiye bunun katkısı yok. Biz mevcut kabiliyetimizin farkındayız. Uzayda paranın nereden kazandırılabileceğini biliyor ve değerlendiriyoruz.  Türkiye'yi çok daha katma değerli bir ülke haline getireceğiz. 

CUMHURBAŞKANIMIZ KADIN ASTRONOT OLMASINI İSTİYOR

Uzaya gidecek kişi hakkında; Bir turistik seyahat olmayacak. Ülkeler vatandaşımı uzaya gönderdim diyebilir. Biz böyle bir anlayışla yaklaşmıyoruz. Bu bilimsel bir çalışma olacak. Böyle bir durumun fiziki zorluklarını kaldıracak insanımızı seçerek uzaya göndereceğiz. Uluslararası uzay istasyonunda çalışma yapmasının önünü açmış olacağız.  Uzayda dayanıklılığı test etmek istediğimiz bir şey olabilir, bir mini uydunun uzaya salınması olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız şunun vurgusunu yapmak istedi. Onun istediği bir kadın astronot gitmesidir.  Sonucunda en uygun vatandaşımızı uzaya göndereceğiz. Bilimsel vizyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız. Şartlar uyuyorsa Cumhurbaşkanımızın pozitif ayrımcılığı kadınlar önde. 

TÜRK UZAY YOLCULUĞUNA TÜRKÇE İSİM ARIYORUZ

Astronot ismi hakkında; Dünya en çok bilinen astronot ve kozmonot ismi. Evet biz de burada gerçekten Türkçe bir isim bulmak istiyoruz. Madem vatandaşımızı göndereceğiz, madem yatırım da yapacağız. 2 yıl eğitim alması lazım. Gençler ve çocuklar için rol model olacak. Türkiye'nin önüne koyacağımız rol modelinin de Türkçe isimli olması gerekir. Türkiye'yi uzayda bir üst lige taşımak amacındayız.  Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzında kendine çok güveniyor olması ve vatandaşına aşılıyor olması çok önemli. Türkiye gayret ederse başaramayacağı hiçbir şey yok. Bilim insanlarımıza çok güveniyor. Uzay hepimizin ilgisini çekiyor ama özellikle gençlerin ilgisini çekiyor. 

SANAYİİ VE TEKNOLOJİDE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

 Sadece parayla bir takım işler olmuyor. Siyasi sahiplenme çok önemli. Devletimizin Başkanının sahipleniyor olması hem bize motivasyon sağlıyor hem de işleri kolaylaştırıyor. Bunu yarış olarak görüyoruz ve sorumluluk olarak görüyoruz. Medeniyetimizin bize yüklediği sorumlulukla bu yarışta olmak istiyoruz. Para kazanacağız derken sadece maddi yaklaşmıyoruz. Adalet için güçlü olmanız gerekiyor. Savunma, bilim sanayide güçlü olmanız gerekiyor. Bunu bir parçası olarak görüyoruz. 

2 AŞAMALI PLANIMIZ VAR

Zor ve iddialı hedefler. Bunların en zoru ay misyonu ancak bizi en çok heyecanlandıran. İki aşamalı planımız var. 2023 sonunda kendi uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkararak ama kendi geliştirdiğimiz özgün milli motorumuzu aya göndereceğiz. Sert iniş yapmasını sağlayacağız.  Sert şu demek ilk aşamadan tek beklentimiz var. Hibrit motorumuzu uzayda ateşleyip... Hibrit şu demek yaygın 2 teknoloji var. Katı yakıt ve sıvı yakıtlı roket sistemleri. Hibrit dediğimiz katı ve sıvı yakıtları aynı anda kullanan, roketi durdurup tekrar çalıştırabileceğiniz bir teknoloji.  Aracımızı yörüngeye çıkaracağız ve roketimizi ateşleyeceğiz. Roket teknolojisinde özgünlük... İlk misyonumuzda böyle bir aracı tasarlayabiliyor muyuz, yörüngeye çıkarınca kendi motorumuzu ateşleyebiliyor muyuz, kontrol edebiliyor muyuz, biz bunların testlerini gerçekleştireceğiz. 

UZAY LİMANI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sonrasında 2. misyonumuzu gerçekleştireceğiz. Uzay limanı işletmesine sahip olmak. Türkiye coğrafi konum itibariyle uzay limanı işletmesiyle SpaceX'ten daha ucuza götüremez. Konum olarak uygun değil. Dost ve müttefik ülkelerle bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ortak liman işletmesi için çalışmalar yapıyoruz.  Kendi uzay aracımızı yörüngeye çıkarıp sonrasında belki uyduyu belki de yumuşak iniş yaparak ayda çalışma yapan 5 ülkeden biri olmak hedefimiz. Kendi özgün teknolojimizi 4 senedir çalışıyoruz. Biz bu kabiliyetlere sahibiz. Hem uzay tarihçesi kazanacağız hem de uzay ekonomisinde gelişeceğiz. 

3 ÜLKEYLE İMZALAR ATILDI, 2 ÜLKEYLE İMZA AŞAMASINDA

 Ticari marka oluşturmak amaçlardan biri. Tek bir yapı, tek ulusal çalışma kurarak kaynakları bir araya toplayıp bir sinerji oluşturmak istiyoruz. Türkiye'de faaliyetler var roket çalışmaları Roketsan'da, Tübitak'ın çalışmaları var... İşte bunların hepsini bir araya toplamak amacımız. Uluslararası işbirliklerini gerektiriyor. Uluslararası Uzay İstasyonu var. Her ülkenin kabiliyetleri birbiriyle alakalı değil. Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla yabancı ülkelerden geri dönüşler aldık. 3 ülkeyle anlaşmaları imzaladık. Pakistan ve Azerbaycan'la imzalar atılmak üzere. ABD, Rusya, Japonya, Hindistan, Çin bu ülkelerle ve bu ülkelerdeki şirketlerle görüşmelerimiz devam ediyor.  Burada uzay alanında ülkelerin farklı yaklaşımları da var. İşbirliği daha fazla ön plana  çıkan alandan bahsediyoruz.  Orada da bizimle çalışmak isteyen kendileri teknolojilere sahip olan ancak güncellemeyen ülkeler bizimle işbirliği yapmak istiyor. 

Türkiye'ye heyecan vermek çok güzel bir şey. Bunlardan çok mutlu oluyoruz. Bu iş çok sahiplenildi. Vatandaşlarımızdaki heyecanı görüyoruz. Türk insanı çok zeki bazen sizi iğneleyen şeyler de oluyor ama espriler için vay be helal olsun diyorsunuz.  Türkiye bu hedefleri başarabilirse dünyadaki 6-7 ülkeden bir tanesi olacak. İnsanlık tarihine katkı sağlamış ülkelerden biri olacak. Kennedy'nin ay misyonuyla ilgili konuşmasını dinledim. O günler büyük bir rekabet var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmasını aynı heyecanla takip ettim. Türkiye'yi kendi teknolojisini üreten ve ekonomik katkı sağlayan bir ülke haline getireceğiz."

#mustafa varank #Türkiye Uzay Ajansı
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