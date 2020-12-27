Bakan Akar'dan Hafter açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, "Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya’da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi.

Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret eden Akar ve komutanlar, personel ile karavanadan akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından personele hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.

"Mehmetçik, kendisine verilen bütün görevleri bugüne kadar kazasız, belasız büyük bir başarıyla sonuçlandırdı." diyen Akar, Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Akar, 83 milyonun güvenliği için çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya, Azerbaycan ve KKTC gibi dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine katkı sağlamak için de elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Akar, Türkiye’nin başta komşuları olmak üzere ülkelerin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık ortak tarih ve kültür bağlarının bulunduğunu belirten Akar, herkesin uzak durduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye’nin Libya ile iş birliği yaptığını anımsattı.

Milli Mutabakat Hükümeti'nin BM tarafından tanınan Libya’nın meşru hükümeti olduğunu vurgulayan Akar, "Libya’daki temel sorun darbeci Hafter grubu ve onu destekleyenlerdir, problem buradan kaynaklanıyor." diye konuştu.