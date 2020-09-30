Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'daki saldırılar ile ilgili konuştu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı. Sorunun masada çözülmesini istedik ama çözülmedi.

Azerbaycan kendi topraklarını işgalden kurtarmak istiyor. Mücadeleyi kendi topraklarında veriyor. Dünyanın hangi ülkesinde işgalciyle toprakları işgal edilen ülke eşit muamele görüyor?

Azerbaycan sahada bunu çözmek istiyorsa, biz her imkanla yanında olacağız dedik. Azerbaycan'ın isteği olursa gereğini yaparız.

30 YILDIR DİPLOMASİYLE ÇÖZÜLMEDİ

Biz bugüne kadar bu sorunun diplomasi yoluyla, barışçıl bir şekilde ve BM'nin kararları çerçevesinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümünü savunduk. Ama Azerbaycan'ın endişesini de çok iyi anlıyoruz. 30 yıldır bu sorun çözülmediği gibi somut bir adım da görülmedi. 30 yıldır çözülmediği gibi Ermenistan saldırganlığını sürdürüyor. Ayrıca Ermenistan Orta Doğu bölgelerinden getirdiği Ermenileri de illegal şekilde işgal ettiği topraklara yerleştiriyor. Yani bu çözümsüzlük Ermenistan'a yarıyor. Diplomasiyle çözümü için çaba sarf edilmedi.

Ateşkes olsun, doğru. Çatışmayı kimse istemez. Ama burada Ermenistan'la Azerbaycan'a eşit muamele yapılması gerekiyor. Ayrıca tek başına ateşkes sorunu çözmez. Ateşkes ve Ermenistan derhal Azerbaycan topraklarından çekilsin. Bunu da demiyorlar. Diplomasiye dönelim diyorlar, 30 yıldır çözülmedi. Önerin var mı, yok. Nasıl çözülecek bu olay?

Bunu sadece masada anlatınca sağır kulaklara hitap etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ikisini birden yürütmek sahada ve masada daha etkili oluyor.

AZERBAYCAN AHLAKEN DE HUKUKEN DE HAKLI

Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'si işgal edilmiş, 30 yıldır bir milyon Azerbaycanlı evlerinden şehirlerinden uzakta yaşıyor. Herkes evine dönmek istiyor ama kimse bunu görmüyor. Azerbaycan'ın isyanı bu. Azerbaycan ahlaken de hukuken de haklıdır. Tüm uluslararası toplumun da Ukrayna ve Gürcistan'da olduğu gibi Azerbaycan'ı desteklemesi gerekir.

SAHA ÇOK ÖNEMLİ

Uluslararası siyasette terim var. Sert güç, yumuşak güç. Biz her zaman diplomasiyi anlatırken yumuşak gücümüzü ön plana çıkarıyoruz. Ama Doğu Akdeniz'de veya Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele ederken sahada olmasanız bu mücadeleyi yapabilir misiniz? Doğu Akdeniz'de 2003'ten bu yana bizim tüm çağrılarımıza rağmen haklarımızı yok saymaya devam ettikten sonra sahada olmasak bu konularda sonuç elde edebilir miydik? Saha tamamlayıcı bir unsur. Yeri geldiği zaman çok önemli bir unsur. O nedenle sahada ve masada diyoruz. İkisini birden kullanmakta fayda var.

KIBRIS İÇİN BÖLGESEL KONFERANS

Bir konferans olacaksa iki taraf da katılmalı. Önemli AB ülkeleri haklı olduğumuzu kabul ediyor.

Yunanistan ve Rum kesimi AB'yi adeta rehin almış.