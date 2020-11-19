Bakan Koca'dan kritik uyarı: Tekrar hayatımızda!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı vatandaşa uyarıda bulundu. Zorunlu tedbirlerin yeniden uygulanmaya başladığını hatırlatan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım."