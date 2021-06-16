Bakan Koca duyurdu! Yeni uygulamayı başlattık
Sağlık Bakanı Koca, "'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık." açıklamasında bulundu.
TÜRKİYE 16.06.2021, 11:30 16.06.2021, 13:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşılamaya ilişkin son dakika haberi verdi.
Koca, "BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." paylaşımında bulundu.
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