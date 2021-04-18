Bakan Koca yeni haritayı paylaştı! İşte Kahramanmaraş'ta son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı! Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 210,33 'iken, bu hafta 221,46 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
BAKAN KOCA: ARTIŞ HIZI DÜŞMEYE BAŞLADI
Bakan Koca açıklamasında, ''İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım.'' ifadelerini kullandı.
KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM
Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka oranı 210,33 'iken,bu hafta 221,46 oldu.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER
Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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