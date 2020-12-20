Bakan Koca'dan çok sert açıklama: Kabul edilemez!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde meydana gelen patlamaya ilişkin Bakanlığın açıklamasının "ihmal" olarak yansıtılmasına tepki gösterdi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez. Gaziantep'te bir özel hastanemizde dün yaşanan elim hadise idari ve adli olarak incelenmektedir. Bu hadise ile Bakanlığımızın yetki ve sorumlulukları arasında gerçek dışı ilişkiler kurmanın kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullandı.