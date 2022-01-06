Bakan Muş, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile telefonda görüştü.
TÜRKİYE 06.01.2022, 21:07
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Bakanı Raimondo ile görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Muş, "ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. 2021 yılında 28 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizin artırılması için atılacak adımları ele aldık. Önümüzdeki dönemde de ticari ilişkilerimizi ilerletmek için yakın diyalog halinde olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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