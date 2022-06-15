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Baklavacı kardeşler için 24 yıl 6 ay hapis istemi

Hamile kadının aracına saldıran ve 2 ayrı suçtan 5’er yıl hapis cezasına çarptırılan baklavacı kardeşlerin cezasını istinaf bozdu. Savcı, kardeşler için bu kez 24 yıl 6 aya kadar ceza istedi.

TÜRKİYE 15.06.2022, 12:56
Baklavacı kardeşler için 24 yıl 6 ay hapis istemi

Baklavacı Hasan Sel, 6 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca saldırarark aynasını kırdı.

Sel, aracın kaputuna da çıktı.

Kardeşi Hüseyin Sel ise kendi kullandığı aracı çiftin önüne kırarak durdurmaya zorladı.

20 yıla kadar hapis istemi

O anları kayıt altına alan kadın, sosyal medyadan paylaşınca soruşturma başlatıldı ve çiftin şikayetçi olduğu kardeşler için iddianame hazırlandı.

Her iki kardeşin de “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Mala zarar verme” ve “Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Mahkemenin kararı

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2020 yılında verilen kararda her iki sanık da “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, “Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması” suçundan da sanıklara 10’ar ay hapis cezası verdi.

Çift, şikayetinden vazgeçince dava düştü

Mahkeme, şikayetçilerin şikayetlerinden vazgeçmeleri nedeni ile sanıklar hakkında, “Mala zarar verme” suçundan açılan davanın düşürülmesine karar verdi.

Yerel mahkemenin kararını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi ise sanıklara verilen cezaların şahsileştirilerek hüküm kurmadığını ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasının nedeninin gerekçeli kararda belirsiz bırakıldığını öne sürdü.

‘Özel olarak yol kesilmedi’

Sanıkların müştekinin aracının özel olarak yolunu kesmediğini, engel koymadıklarını ve buna benzer dış bir etkenle durdurmadıklarını dikkate alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, “Kara ulaşım araçlarını alıkoyma” suçunun unsurlarının oluşmadığı halde bu suçtan sanıkların mahkumiyetlerine karar verildiğini belirtti.

Yerel mahkemenin kararı bozuldu

Sanıkların müştekilerin şahıslarına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarının anlaşıldığı belirtilen kararda, sanıklar hakkında ‘Hürriyeti tahdit’ suçu yönünden ‘Etkin pişmanlık’ hükümlerinin uygulanmamasının nedeninin belirsiz bırakıldığı da ifade edildi.

Daire, yapılan istinaf başvurusunu yerinde görerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Böylelikle sanıkların tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

‘Aracıma arkadan çarptı’

Bugün Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hüseyin Sel ile Hasan Sel katıldı.

Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık Hüseyin Sel, müştekilerin kendi aracına arkadan çarptığını ve kimsenin otomobilinin önünü kesmediği iddia etti.

Pendik’te saldırgan baklavacı kardeşler için 24 yıl 6 ay hapis istemi #1

“Engelleyici ve önleyici davranışlarda bulundum”

Sanık Hüseyin Sel, “Her insan gibi ben de arabama kast ya da taksirle dahi olsa arkadan çarpıldığında inip, çarpan şahısla konuşmak istedim. Müştekilere yönelik herhangi bir haksız eylemim bulunmamaktadır. Abime yönelik ise engelleyici ve önleyici davranışlarda bulundum. Sözlerimle, abimin davranışlarını önlemeye çalıştım. Abimi uyararak davranışlarını engellemeye çalıştığım ortada olmasına rağmen ‘hürriyeti tahdit’ ile nasıl suçlandığımı dahi anlamamaktayım.” ifadelerini kullandı.

Diğer sanık Hasan Sel ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydettiğini belirtti.

24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, otomobili Hüseyin Sel’in kullandığını ve müştekilerin otomobili hamle yaptığını hatırlattı.

Sanıkların boş olan yolda, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için uzaklaşmadıklarının belirtildiği mütalaada araçlarını durdurup müştekilerin araçlarına doğru hamle yaptıkları ifade edildi.

Savcı, her iki sanığın da “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 5’er yıldan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, Hasan Sel hakkında “Kara ulaşım araçlarını alıkoyma” suçundan hapis cezası verildiğini ve bu hükmün kesinleştiğini belirterek cezada hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını hatırlattı.

‘Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmasın’ talebi

Savcılık Hüseyin Sel hakkında ise bu suçtan düşme kararı verilmesini talep etti.

Ayrıca mütalaada sanıkların, müştekilerin aracın kapısını kilitlemesi nedeniyle bir zarar veremeyeceklerini anlayıp, vatandaşların müdahalesiyle eylemlerini sonlandırdıklarını öne sürerek sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

Taraf avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti.

Mahkeme taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

#hamile #Baklavacı kardeşler
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