Balıkesir’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Balıkesir’de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla attığı kazada 11 kişi kaza yerinde, 4 kişi hastanede olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

OTOBÜS, YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI

Kaza, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB çevre yolunda meydana geldi. Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ

Kazada Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve Kerem Başol yaşamını yitirdi

YARALANANLARIN KİMLİKLERİ

Kazada yaralanan 17 kişiden Serenay Erden, Yeşim Demir, Ayşe Kesgin, Keyna Duvakuf, Özer Özbayrak, Eray Erden, Cemal Tuna, Ahmet Cengiz Çeliköz ve Merve Yağlıdere'nin tedavileri Balıkesir'de sürüyor. Göknur Duranlar İstanbul’a, Ece Nur Ergin ise tedavileri için İzmit’e sevk edilirken, tedavileri tamamlanan Didem Özcan, Ayşegül Kısa, Gülce Naz Öcal, Sudenur Sarıca ve Aynur Yazan taburcu edildi. Bu arada yaralılardan birinin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

SÜRÜCÜLER VEFAT ETTİ

Kaza sonucu sürücü Kerem Başol ve otobüste ikinci sürücü olarak bulunan Cengiz Umut’un da hayatını kaybedenler arasında olduğu belirlendi.

VİRAJA 95 KİLOMETRE HIZLA GİRİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün viraja 95 kilometre hızla girdiği tespit edildi.

Ayrıca yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu belirlendi.

VALİ ŞILDAK: KAZADAN ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLER VAR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Atatürk Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kazada 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Şıldak, kazadan çıkarılması gereken dersler olduğunu vurguladı.

"BİR KİŞİ EMNİYET KEMERİNİ BAĞLAMIŞ"

Kazanın nedenleri, meydana geliş şekli üzerine jandarma tarafından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Şıldak, "Bu konuda elde ettiğimiz verileri İçişleri Bakanlığımızla, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle paylaşacağız. Ben bir tespiti aktarmak isterim. Kamuoyumuzun, vatandaşlarımızın özellikle duyarlı olmasını istediğimiz bir konunun ne kadar önem taşıdığını anlaması ve görmesi bakımından ibret verici bir hadise. Otobüste 29 yolcu bulunuyordu ve üç de görevli personel bulunuyordu. İkisi şoför biri muavin pozisyonunda ve bütün vatandaşlarımız ciddi şekilde yaralandılar, 15'ini de kaybettik. Ama bir vatandaşımız çok küçük bir yaralanmayla, çok küçük bir hasarla bu kazayı atlattı. Nasıl olduğunu sormak gerekirse emniyet kemerini bağlamıştı. Otobüsün ortalarında oturuyordu hanımefendi ve açıkça bunu ifade etti ’ben uyandığımda kemerimi çözdüm oturduğum yerden kalktım, baktığımda herkes otobüsün dışına fırlamıştı, yerlerde bulunuyorlardı.’ diye bir ifadesi olmuştu hastanede sabah saatlerinde görüştüğümüzde. Netice itibariyle her olay çıkarımlar yapılması gereken ve tedbir alınması gereken boyutlarıyla tarafımızdan inceleniyor." ifadelerini kullandı.

VEFAT EDENLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Vali Şıldak, kazadan etkilenen vatandaşların işlemlerinin hızlıca koordine edildiği belirterek, "Burada bugün bütün vatandaşlarımızın işlemlerini Sağlık Müdürlüğü, Jandarmamız ve adli süreç olarak en hızlı ve itinalı şekilde sürdürmeye çalıştık. Sayın Milletvekillerimizin de desteğiyle vefat eden, rahmet-i Rahman'a kavuşan bütün vatandaşlarımızın cenazelerini memleketlerine uğurluyoruz. Şu anda vefat eden 15 vatandaşımızın 12’si memleketlerine gönderildi ve üç vatandaşımız da yine cenaze nakil araçlarımızla memleketlerine, toprağa verilecekleri yerlere gönderiliyor. Bunların da işlemleri bitmek üzere, yaralılarımızın durumu da, hastanemizde yatan sadece 10 yaralımız kaldı. Bunların da dört ila beşinin durumunun hala kritik olduğunu söyleyebiliriz, diğerlerinin durumu daha iyi. İnşallah onların hepsinin şifa bulmasını Allah’tan temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden bütün vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Şıldak, devletin imkanlarını seferber edip kaza sonrasındaki bütün işlemleri en hızlı ve koordineli şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti.