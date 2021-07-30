Balkona çıkıp intihar etti, son sözü "Geliyorum beyler" oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. kattaki evinin balkonuna çıkarak etrafa rastgele ateş eden genç, 2 saat sonra başına ateş ederek intihar etti. İntihar anı amatör kameraya saniye saniye yansırken şahsın son olarak "Geliyorum beyler" dediği duyuluyor.
Saat 23.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Bahçe Sokakta bulunan apartmanın 3. katında ikamet eden Kadir Gargar (36), bunalıma girerek tabancasını alıp balkona çıktı. Etrafa rastgele ateş etmeye başlayan şahsı görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
2 SAAT UĞRAŞTILAR
Çelik yelek giyen ekipler, saldırganı ikna etmeye çalıştılar. Polis ekiplerine de ateş açan şahıs, etrafa tehditler savurmaya devam etti.
Olay yerine Polis Özel Harekat ekipleri sevk edildi. 2 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince Özel hareket ekipleri operasyon düzenlediler.
"GELİYORUM BEYLER"
Özel hareket polislerinin kapıyı kırmaya çalıştıkları sırada Gargar, "Geliyorum beyler" diyerek başına dayadığı tabancanın tetiğine bastı. İntihar eden genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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