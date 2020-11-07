Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi yakalandı

Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M, Ankara'da düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı.

TÜRKİYE 07.11.2020, 11:08 07.11.2020, 11:38
Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan takip çalışmaları sonucu Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan Kamil Yavuz M., Ankara Çukurambar’da sahte kimlikle yakalandı.

Bank Asyanın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi yakalandı

Ekiplerin çalışmaları sonucu Kamil Yavuz M'nin, FETÖ'nün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

İzmir'de etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüphelinin ifadesinde, Kamil Yavuz M. hakkında "FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" şeklinde beyanda bulunduğu ve Kamil Yavuz M. hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş arama kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, halen örgütün finansal yapılanması içinde yönetici pozisyonunda çalışmaya devam eden zanlının, bugüne kadar yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve sık sık adres değişikliği yaptığı belirlendi.

#Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü #Bank Asya
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