Baraja düşen araçtaki diğer kişinin naaşına 8 gün sonra ulaşıldı
Baraja düşen araçtaki diğer kişinin naaşına 8 gün sonra ulaşıldı
TÜRKİYE 03.02.2021, 11:57 03.02.2021, 13:02
Çanakkale Ayvacık Baraj Göleti'nde, özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Çalışmalara katılan polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait iki kadavra köpeğinin tepki verdiği bölgeye yoğunlaştı.
Polis dalgıç ekiplerince otomobilin bulunduğu noktanın 30 metre açığında sudan çıkarılan Meracıoğlu'nun cansız bedeni, lastik botla kıyıya getirilerek ambulansa konuldu. Naaş, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
9°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 03 Şubat 2021
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:05
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|21
|44
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|22
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Kasımpaşa
|22
|26
|12. Rizespor
|22
|26
|13. Göztepe
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|22
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Wolverhampton
|22
|26
|14. Crystal Palace
|21
|26
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16