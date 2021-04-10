Barakada bıçaklanarak öldürülen Emine'nin katili tutuklandı
Dün barakada bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'nin katil zanlısı tutuklandı.
Elazığ'da merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak’taki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, cinayet şüphelisi Salih Yılmaz C. (21), kız arkadaşı Emine Fulya Akçelebi’yi, barakada defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçtı.
GENÇ KIZI ÖLDÜRÜP ARKADAŞINI ARADI
Şüpheli arkadaşlarını arayarak “sevgilimi öldürdüm” demesiyle olay ortaya çıktı.
Polisin incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak otopsisi yapılan Emine Fulya Akçelebi'nin cenazesi, bugün morgdan alınarak Ehlibeyt Cem Evi’ne götürüldü.
TUTUKLANDI
Cinayet şüphelisi ise bugün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekiplerce gizlendiği Hicret Mahallesi’ndeki dedesinin evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyete götürülerek işlemleri tamamlanan şüpheli "kasten adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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