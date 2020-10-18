Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı. Teröristler komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.