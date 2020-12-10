Barış Pınar'ından acı haber: 2 Asker Şehit!
Kontrol noktamıza yapılan bombalı araç eyleminde 2 askerimiz şehit olurken 2 yerel kolluk görevlisi de hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 10.12.2020, 18:24 10.12.2020, 18:32
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde bulunan Resulayn’daki bir yol kontrol noktasına, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Patlamada, 2 jandarma personeli şehit oldu, 2 yerel kolluk görevlisi hayatını kaybetti. 6 Jandarma personeli ile 2 yerel kolluk görevlisi de yaralandı.
Genel sağlık durumları iyi olan yaralılar, Resulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Açıklamada, "Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." denildi.
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