Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken yakalandı

Olay Kastamonu-Taşköprü karayolu Şeker Fabrikası Mevkiinde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler kapsamında şehirci ve şehirlerarası yollarda denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde denetim gerçekleştirildi. Yolcular üzerinde yapılan HES kodu denetiminde otobüsün 20 numaralı koltuk numarasında oturması gereken Bahtiyar P. isimli şahsın koltukta oturmadığı, isme ait koltukta Gürkan A. isimli şahsın oturduğu fark edildi.

Gürkan A.'nın yapılan kimlik sorgusunda Covid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, dayısı Bahtiyar P.'ye ait HES kodunu kullanarak Kastamonu il merkezine gitmek üzere seyahat ettiği tespit edildi.

Karantina kurallarına uymayan ve başkasına ait HES kodu ile seyahat etmeye çalışan Gürkan A. isimli şahsa 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken hakkında adli işlem başlatıldı.

Gürkan A. ile otobüs şoförü ve otobüste buluna 23 yolcu evlerinde ve Şeyh Şaban, Veli öğrenci Yurdunda karantina altına alınırken ayrıca otobüs firması hakkında da para cezası kesildi.