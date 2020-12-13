Başkentte inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti
Başkentte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucu enkazdan çıkarıldı.
TÜRKİYE 13.12.2020, 18:16 13.12.2020, 20:21
Başkentte inşaat alanındaki toprak kayması sonucu ölen işçilerin sayısı 2'ye yükseldi.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
Toprak altında kalan işçilerden Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun'u (48) kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
Ekiplerce enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz, kurtarılamadı.
Bir süre sonra Mehmet Vurgun'un cansız bedeni de toprak altından ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Aralık 2020
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:31
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:01
|Akşam
|17:21
|Yatsı
|18:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Kasımpaşa
|12
|18
|7. Hatayspor
|10
|18
|8. Karagümrük
|12
|17
|9. Malatyaspor
|11
|16
|10. Konyaspor
|11
|15
|11. Gaziantep FK
|10
|15
|12. Başakşehir
|11
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Gençlerbirliği
|11
|11
|17. Sivasspor
|10
|10
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|4. Altay
|13
|23
|5. Giresunspor
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|12
|22
|7. Samsunspor
|13
|21
|8. Bursaspor
|14
|20
|9. İstanbulspor
|11
|18
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|12
|14
|13. Boluspor
|13
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Southampton
|12
|23
|4. Chelsea
|12
|22
|5. Leicester City
|11
|21
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Real Betis
|13
|16
|8. Eibar
|13
|15
|9. Granada
|11
|15
|10. Barcelona
|10
|14
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|10
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11