Baskın yiyince uyuşturucuyu alıp 8. kattan atladı
Narkotik operasyonunda basılan evin içerisinde bulunan İran uyruklu S.H.P. uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan aşağı atladı. 29 yaşındaki erkek şahıs S.H.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Evdeki diğer 3 kişi ise gözaltına alındı.
Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'un Esenyurt İlçesi Piri Reis Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın sekizinci katındaki daireden narkotik içerikli ihbarların gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.
8. KATTAN ATLAYARAK CAN VERDİ
Adrese gelen polis ekipleri, operasyon gerçekleştirdikleri dairede 4 kişinin olduğunu tespit etti. Ekipler, şahısları ve uyuşturucu maddeyi almak için çalışmalara başladı. Polisin baskın yapacağı esnada 4 şüpheliden biri olan İran uyruklu S.H.P. uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı. Sekizinci kattan beton zemine çakılan 29 yaşındaki İran uyruklu erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU BULUNDU
Şahsın kendini sekizinci kattan aşağı atması nedeniyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Adrese intikal eden olay yeri inceleme ekipleri, şahsın cansız bedenini inceledi. Şahsın cansız bedeni ise ambulans ile Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evde ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreste bulunan diğer 3 kişide gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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