Batı Kipaş Kağıt Fabrikası hizmete açıldı

Kipaş Holding, başta tekstil olmak üzere enerji, tarım, çimento ve kâğıt piyasasında faaliyet göstererek adını dünyaya duyuruyor.



Yılda yaklaşık 730 bin ton kağıt üretim hedefi olan dev tesis, büyük açılışla Türkiye’nin gözdesi olurken Avrupa’nın da en büyüğü oldu.



Dev fabrika 200 milyon dolarlık ihracat yapacak ve 800 vatandaşa ekmek kapısı olacak. Avrupa'nın en büyük kâğıt fabrikası Türkiye'de kuruldu ve açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açtı.



Kâğıt piyasasındaki ilk yatırımını Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yapan Kipaş Holding bu alandaki ikinci durağı ise Aydın’ın Söke ilçesi oldu. Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde 658 dönüm üzerine kurulmuş olan kâğıt fabrikası yatırımında üretime de başlandı.



Senede yaklaşık 730 bin ton kâğıt üretilecek dev tesiste, teknoloji ve kapasite anlamında Dünyanın önde gelen kâğıt fabrikalarından birisi olarak gösterilen Kipaş Holding, kendi enerjisini de üretecek. Arıtma tesisi de tamamlanan fabrikanın yoğun olarak Türkiye’nin ithal ettiği kâğıtlar üretilecek.

Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin büyüyen ve gelişen gücü Kipaş holding, 41 yıla yaklaşan tecrübesiyle kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapısıyla, Türkiye’nin gururu olurken son yaptığı yatırımla da Avrupa’nın en büyüğü oldu.



Kahramanmaraş ve Türkiye’de yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Türkiye’nin ihracatta büyük ivme kazanmasına sebep olurken. Öksüz, ayrıca Avrupa'nın en büyük kâğıt fabrikasının Türkiye'de kurulmasının gururunu da yaşattı.

Muhabir: Gökhan Çalı



