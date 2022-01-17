Batman'da Eren Kış-15 Harekatı başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da başlatılan Eren Kış operasyonuna bir yenisini daha ekledi. Eren Kış-15 operasyonu, teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatıldı.
TÜRKİYE 17.01.2022, 14:22
İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da başlatılan Eren Kış operasyonuna bir yenisini daha ekledi.
Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fahit Tekdoğan operasyonu, teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatıldı.
Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan bin 440 personel görev alıyor.
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