Bazı yerleşim bölgeleri karantinaya alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir mezra yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gölbaşı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Çataltepe köyü Miçolar mezrasının COVID-19 salgını nedeniyle karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların salgına karşı dikkatli olmaları istenerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şanlıurfa'da 93 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 93 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 31, Eyyibiye'de 12, Karaköprü'de 20, Birecik'te 4, Bozova'da 2, Ceylanpınar'da 5, Siverek'te 5, Suruç'ta 4, Viranşehir'da 9 ve Halfeti ilçesinde 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 40 evdeki karantina ise sona erdirildi.

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan kişilerin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurdukları gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.

Sokakta başlatılan karantina uygulaması 7 gün sürecek.