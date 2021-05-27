Bebeğin kendisinden olmadığını iddia edip eşini öldürdü! Acı gerçek sonra ortaya çıktı

Konya'da 6 aylık eşini, başkasından hamile kalması nedeniyle öldüren Ali Rıza Yüzer, öldürdüğü eşi Sadife Yüzer ve karnında ölen bebekten alınan örnekler sonucunda, çocuğun babasının kendisi olduğunu öğrendi. İddianamede ise Yüzer hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmaması talep edildi.

TÜRKİYE 27.05.2021, 18:54 27.05.2021, 18:56
Bebeğin kendisinden olmadığını iddia edip eşini öldürdü! Acı gerçek sonra ortaya çıktı

Konya'nın Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'nde 16 Aralık'ta meydana gelen olayda 36 yaşındaki Ali Rıza Yüzer, kendisinden 1 yaş küçük 12 yıllık i ve 3 çocuğunun annesiSadife Yüzer'i aralarında çıkan tartışma sonucu tüfekle öldürdü. Yüzer, "Daha önce diğer oğlumla DNA testi için kan verdim. Olumlu ya da olumsuz laf söz olur diye sonucuna bakmadım. Olay günü de 'karnımdaki bebek senden değil' dedi. Tüfeği aldım ve doldurdum. Sonra hedef gözetmeksizin 5 el ateş açtım" ifadelerini kullanarak, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Acı olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPILMAMASI TALEP EDİLDİ

Sadife Yüzer, Ali Rıza Yüzer ve ölü bebekten örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan DNA testinde çocuğunun biyolojik babasının yüzde 99.99 Ali Rıza Yüzer olduğu tespit edildi. İddianamede 'Atılı suçu hafifletmek maksadıyla çelişkili ifadelerde bulunduğu, alınan örneklerle çocuğun biyolojik babasının şüphelinin kendisi olduğu, haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiği' belirtildi.

SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLADI

Ali Rıza Yüzer'in bugün Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Bugün görülen duruşmaya Yüzer, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yönetimiyle katılırken, öldürülen Sadife Yüzer'in ailesi de salonda hazır bulundu.

Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş

"KUZENİM İLE BİRLİKTE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Ali Rıza Yüzer, duruşmadaki savunmasında "Çok üzgün ve pişmanım. Yaptıklarımın doğru olmadığını biliyorum. 4-5 yıldır eşimle aramızda tartışmalar ve kavgalar oluyordu. Eşim bu tartışmalarımızda çocukların benden olmadığını, kuzenim S.Y. ile birlikte olduğunu söyledi. Bu nedenle kavga ettik ve kendi annem ile kayınpederimi eve çağırdım. Kayınpederim dışarıda eşimle görüştü ve bana 'seni kızdırmak için söylemiş' dedi. Aile büyükleri araya girince tekrar yaşantımıza devam ettik. Ancak kuşkularım iyice arttı. Evde başka erkeklere ait iç çamaşırı ve kıyafetler buluyordum. Sorduğum zaman ise benim olduğunu söylüyordu. Bu nedenle de tartıştık ve ailesini çağırdım. Karakolluk olduk. Karakolda barıştık ve yuvamı yıkmamak, çocuklarım için bazı şeyleri görmemezlikten geldim. Ama o sürekli olarak çocukların benden olmadığını söylüyordu" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN İKİSİ DE SENDEN DEĞİL"

Eşi ile arasında geçimsizlik olduğunu belirten Yüzer, "Olaydan yaklaşık 3-4 gün önce aramızda yeniden tartışma ve kavga oldu. Bu tartışma sırasında eşim bana 'çocukların ikisi senden' değil dedi. Ben de evden kendimi uzaklaştırarak sakinleştirdim. Zaten her gün eşimle ev işlerini yapmadığı için tartışıyorduk. Olay günü yine bu nedenle tartıştık. Eşim yine bana hitaben 'karnımdaki çocuk senden değil' dedi. Ben kendimi bir anda kaybettim. Evde içi dolu olarak bulunan tüfeğimi alarak 5 el ateş ettim. Tüfek bana dedemden kaldı. Daha sonra yaptığımın yanlış olduğunu anladım hemen ambulansı aradım. Sağlık çalışanları eşimi yere yatırıp kanayan yarasına tampon yapmamı istedi. Ben de bornozla eşime tampon yaptım ardından jandarmayı aradım" dedi. Mahkeme heyeti Ali Rıza Yüzer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş

#Konya #Baba #eş #bebek
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