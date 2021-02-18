Beklenen kar yağışı etkisini sürdürüyor

KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLUYOR



Kars'ta 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.



AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR



Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından ilçede kar temizleme çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, iş makineleri ile topladıkları kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.



YOĞUN KAR VE FIRTINA NEDENİYLE 5 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR



Kastamonu'da fırtına ve yoğun kar nedeniyle 5 ilçede 69 yüksek ve alçak gerilim direği kullanılamaz hale geldi.



BALIKÇILAR EKSİ 18 DERECEDE DONAN BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE BUZLARI KIRARAK AVLANIYOR



Konya'da geçimini balıkçılıkla sağlayanlar, yüzeyi buzla kaplanan Beyşehir Gölü'nde soğuk havaya rağmen mesailerini sürdürüyor.



SAĞLIK EKİPLERİ KARLI YOLLARI AŞARAK HASTALARA "HIZIR" GİBİ YETİŞİYOR



Kırklareli'nde sağlık ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen paletli ambulanslar ile en ücra yerleşimlere giderek vatandaşlara hizmet sunuyor.



Kutsal şehir Kudüs'e mevsimin ilk karı yağdı. Öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ü beyaza bürüdü.