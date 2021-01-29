Belediye Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın’ın koronavirüse yenik düştü.
TÜRKİYE 29.01.2021, 16:28
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını 30 Aralık’ta sosyal medya hesabından duyurduktan sonra süreci evinde geçirdiğini belirten Mustafa Sayın, durumunun ağırlaşması üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
24 gün önce de tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mustafa Sayın bugün hayatını kaybetti.
Sayın'ın cenazesinin Yayladağı ilçesinde toprağa verilecek.
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