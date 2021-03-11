Berber ve güzellik merkezlerine COVID-19 denetimi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla "Dinamik Denetim Modeli" başlatılarak konu bazlı haftalık tematik denetim uygulamasına geçildi.

Salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde konu bazlı tematik denetimler devam ediyor.

77 bin 895 personel görev yaptı

9 Mart tarihinde tüm il ve ilçelerde berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonlarını kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 6 bin 46 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katıldığı denetimlerde, 19 bin 354 ekipten oluşan 77 bin 895 personel görev yaptı.

Gün boyu süren denetimler kapsamında 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu ve 3 bin 467 pazaryeri, semt pazarı ve sosyete pazarı kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 1260 işyeri, işletme ve 2 bin 425 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. 1785 iş yeri ve işletmenin tedbirlere uyulması konusunda uyarıldığı denetimlerde, 2 bin 71 işletme, iş yeri ve kişiye ise idari işlem uygulandı.

47 suç duyurusunda bulunuldu

Tedbirlere aykırı davranan işyerleri, işletmeler ve kişiler hakkında toplam 47 suç duyurusunda bulunulurken 70 araç faaliyetten men edildi, 2 iş yeri kapatıldı.