Biber yediği için oğlu öldürülen anne, gözyaşlarını tutamadı

Adana'da yaşayan 9 yaşındaki Berat Coşan Göl, 19 yaşındaki üst komşusu Anıl Songürer tarafından kanala atıldı.

Bir süre sonra cansız bedeni bulunan minik Berat'ın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Berat'ın, biberini yediği gerekçesiyle komşusu Anıl tarafından önce üzerine bir şişe su boşaltıldığı, ardından da kanala götürüldüğü belirlendi.

ANNESİ, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Show TV'de Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu Bu Sabah programında oğlunun öldürülmesine ilişkin gelişmeleri anlatan anne, gözyaşlarına hakim olamadı.

CİNAYETİ ALT KOMŞUSU DUYDU

Olayları Mukaddes isimli alt komşusunun duyduğunu söyleyen anne, katilin kendileriyle birlikte arama çalışmalarına katıldığı anları gözyaşları içinde anlattı.

"UTANMADAN AİLECE, BENİMLE BİRLİKTE ÇOCUĞUMU ARADILAR"

Acılı anne, "Allah'larından bulsunlar. Benim alt komşum Mukaddes teyze duymuş. Demiş ki 'gel ben seni götüreyim kanala o soğuk suya sokayım ki rahatlayasın.'

Bunun üzerine ben karakola gittim. Şikayette bulundum ve o dört gün boyunca utanmadan benim gözlerimin içine bakarak kendi de, annesi de, babası da utanmadan baktılar." ifadelerini kullandı.

ÖNCE SUYLA ISLATTI, SONRA KANALA GÖTÜRDÜ

Akel'in, "Şimdi 4 ay önce yazın sıcak olduğu bir gün, Berat herhalde yüzmek istedi." sorusu üzerine açıklamalarına devam eden anne, "Hayır Berat yüzmek istemedi. Berat aşağıdaymış zaten bahçede bizim çocuklarımızın ortak bir alanı var.

Benim oğlum toprağı çok severdi. Top oynamaya inmiş aşağıya. Ondan sonra bu kalkmış önce iki buçuk litre su şişesine su doldurmuş. Komşuların anlatımına göre onu köşeye sıkıştırmış, o suyla onu ıslatmış.

Sonra da 'sen daha buna doymadın, gel seni kanala götüreyim, senin başını o soğuk suya gömeyim ki rahatlayasın' demiş." dedi.

"ANNESİ, BABASI 'OĞLUM ASTSUBAY OLACAK' DİYOR"

Daha sonra Akel, "Bu 19 yaşındaki adamı tanıyor muydunuz? Komşunuz muydu? Abilik yapıyor muydu ona?" sorusunu yöneltti.

Minik Berat'ın annesi, "Evet, üst katımda oturuyor. Annesi babası da onu akıllı gösteriyor. Diyorlar ki, 'benim oğlum aralıkta astsubay olacak' Oğlunuzu Allah bildiği gibi yapsın.

"İFADESİNDE 'PİŞMANIM' DEMİŞ, PİŞMANSA BERAT'IMI GETİRSİN BANA"

İfadesini okudum. Biber yediği için oğlumu öldürmüş, neymiş? Pişmanmış. Ben bu pişmanlığı kabul etmiyorum. Pişmansa Berat'ımı getirsin bana. Oğlumu, Berat'ımı bana getirsin. Nerede Berat hani? Nerede benim oğlum?" açıklamasında bulundu.