Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Koca, toplantının ardından açıklama yapacak.
TÜRKİYE 15.09.2021, 13:36
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.30’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
Toplantıda aşılamanın yanı sıra, delta ve mu varyantları ile mücadele ele alınacak.
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