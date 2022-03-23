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Bingöl'de şehit olan özel harekat polisleri son yolculuklarına uğurlandı

Bingöl'de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan özel harekat polisi Birol İli ve Necati Aygün son yolculuklarına uğurlandı.

TÜRKİYE 23.03.2022, 18:12 23.03.2022, 19:08

Bingöl Kaleönü Mahallesi'ndeki Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü Eğitim Bürosundan eğitim alanına mühimmat sevki sırasında yaşanan patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde şehit düşen Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İli'nin (32) naaşı, Erzurum'a getirildi.

Şehit İli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, polisler ve yakınlarınca cenaze nakil aracı ile kentin merkez ilçesi Yakutiye'deki Narmanlı Camisi'ne getirilip katafalka konuldu.

Burada öğle vakti düzenlenen törende helallik alınması sonrasında İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehidin cenazesi, tekbirler ve sloganlar eşliğinde cenaze nakil aracına alındı.

Şehidin cenazesinin götürülüşü sırasında duygusal anlar yaşayan eşi Merve İli, "Cenazem kalabalık olsun istiyordun, bak bir Erzurum geldi. Güle güle git canım." dedi.

Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Aziziye ilçesi Demirgeçit Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Törene Bakan Yardımcısı İnce de katıldı

İli'nin cenazesi burada dualar ve tekbirler eşliğinde defnedildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de defin işlemi sırasında mezara toprak attı.

Özel harekat polislerinin saygı atışı yapması sonrası Bakan Yardımcısı İnce şehidin babası Erol İli'ye, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da şehidin eşi Merve İli'ye birer Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim verdi.

Törene, şehidin babası Erol, annesi Serap, eşi Merve, 3 yaşındaki oğlu Metehan, kardeşleri Rabia Akbulut ve Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören Yunus İli'nin yanı sıra Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, il protokolü ve şehidin yakınları katıldı.

Cenaze törenine özel harekat polisi üniformasıyla katılan şehidin öğretmen eşi Merve İli'yi kadın özel harekat polisleri teskin etmeye çalıştı. Törende, şehidin diğer yakınlarını da özel harekat polisleri yalnız bırakmadı.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ile çeşitli kurumlar adına da çelenk gönderildi.

Şehit Necati Aygün memleketi Aydın'ın toprağa verildi

Karakollar Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alınmasının ardından Necati Aygün'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle camisine getirildi.

Burada şehidin eşi Gülçimen Aygün, kardeşi Burçin Güzel, babası Mehmet Aygün şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Aygün, oğlunun çerçeveli fotoğrafına sarılarak öptü.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Kılınan namazın ardından Bakan Soylu ve vatandaşlar, şehidin cenazesini omuzlayarak cenaze aracına bıraktı.

Daha sonra şehidin naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene şehidin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl'de Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde dün, mühimmat (anti tank) sevki sırasında yaşanan patlamada yaralanan ve hastaneye kaldırılan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli, şehit olmuştu.

#Bingöl #özel harekat #Polis
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