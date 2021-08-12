Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti!
Tekirdağ'da yaşanan olayda dışarıya çıkmaya hazırlanan kadın, bebek arabasındaki çocuğunu zemin katta asansörden çıkarırken asansör bir anda yukarı doğru hareket etti. 2 aylık bebek asansör ile tavan arasında sıkıştı. 6 metre yükseklikten boşluğa düşen talihsiz bebek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
TÜRKİYE 12.08.2021, 13:32 12.08.2021, 15:05
Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Gülperi Karaşal, 9 Ağustos'ta çocuklarıyla evinden çıktıktan sonra asansöre bindi. Karaşal, bebek arabasındaki 2 aylık çocuğu Avzem Ada'yı zemin katta indirmek istediği sırada, asansör kapısı kapanmadan yukarıya hareket etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Asansör ile tavanın arasına sıkışan Avzem Ada, 6 metre yükseklikten boşluğa düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avzem Ada, buradan İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Avzem Ada, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Öte yandan anne Karaşal'ın bebeğini asansörden kurtarmaya çalışması, apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.
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