Bir kadın daha! 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde 4 çocuk annesi Arzu İlhan Koca şiddete maruz kaldı.

Eşi Göksal Koca’ya yönelik daha önce uzaklaştırma kararı alan kadın, karara rağmen eve zorla giren şahıstan kurtulamadı.

Perşembe akşamı Göksal Koca zorla girdiği evde eşi ile tartışmaya başladı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Çocuklarının yanında kadına bıçak çeken Göksal Koca, Arzu Kocayı 9 yerinden bıçakladı.

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Cani koca arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı. Komşular sesler üzerine ekiplere haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri Arzu Koca’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Göksal Koca ise bir süre sonra polise teslim oldu.

“BANA BIÇAKLA YÜRÜYÜNCE KAÇTIM”

Kocası tarafından öldürülen Arzu İlhan Koca’nın ağabeyinin eşi Münise İlhan, şu ifadeleri kullandı:

“Tartışmaya başladılar. Sonra Göksal onun telefonunu aldı. O da telefonunu ver dedi vermedi. Göksal bıçağı nereden aldı bilemiyorum. Bıçaklıyordu, ben elinde bıçak olduğunu bilmediğim için dövüyor sandım. Sonra bana bıçakla yürüyünce kaçtım. Sonra o da kaçtı.”