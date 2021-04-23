Bir kripto para borsası daha kapandı! Vebitcoin'den açıklama!
Thodex'in ardından Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası iflasın eşiğinde olduğunu belirterek faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.
TÜRKİYE 23.04.2021, 20:59
Kripto para borsası Thodex'in kapanmasının ardından kripto para borsasından başka bir kapanma haberi daha geldi.
Vebitcoin şirketi finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlyacağız." denildi.
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