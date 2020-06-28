Birisi gri listede 3 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu birisi gri listede yer alan 3 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
TÜRKİYE 28.06.2020, 19:24
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülme sürüyor.
Bu kapsamda 2013'te örgüte katılan, terörden arananlarda gri listede yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükselmiş oldu.
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