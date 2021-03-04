Bitlis'de askeri helikopter düştü: 10 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı'dan kaza ile ilgili ilk açıklama şu şekilde: Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir.

İHA, CN-235 UÇAĞI VE BİR HELİKOPTER İLE DERHAL ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 10’unun şehit olduğu, 3 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Dağların metrelerce karla kaplı olduğu bölgedeki çalışmalar zorlu şartlarda devam ederken, bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.

BAKAN SOYLU VE AKAR BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bölgeye hareket ettiği bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN BAKAN AKAR'DAN BİLGİ ALDI

Başkan Erdoğan, 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi aldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

FUAT OKTAY: ŞEHİT OLAN KAHRAMAN ASKERLERİMİZİN ACISI YÜREKLERİMİZİ YAKTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 9 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

MECLİSTE SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri ve milletvekilleri, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 9 personelin şehit, 4 personelin yaralanması üzerine başsağlığı dilediler.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Başkanlık Divanı olarak şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temenni etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki yerlerinden de söz alarak, üzüntülerini dile getirdi.

Özkan, Altay, Bülbül, Çelik ve Tiryaki, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

DEVLET BAHÇELİ; VATAN SAĞ OLSUN

MHP Lideri Devlet Bahçeli; Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim’den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun.

MSB: KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞLARIMIZA ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ

MSB: Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : Bitlis Tatvan’da, helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 9 vatan evladımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

FAHRETTİN ALTUN: ŞEHADET HABERİ YÜREKLERİMİZİ DAĞLADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Bitlis'ten gelen helikopter kazası haberi yüreklerimizi dağladı. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan 9 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kahraman şehitlerimizin kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı 4 askerimize de Rabbim tez zamanda şifa versin. Milletimizin başı sağ olsun.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Askeri helikopterimizin Tatvan’da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

İSMAİL DEMİR: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Bingöl'den Tatvan'a giderken elim bir helikopter kazası sonucunda Şehit olan Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.